Ярмольник отказался говорить о Моисееве с журналистами на премьере картины Сердце пармы

Актёр Леонид Ярмольник посчитал неуместным говорить о покойном Борисе Моисееве на премьере фильма "Сердце пармы", отказав представителям СМИ.

К Леониду Ярмольника на премьере фэнтези- картины "Сердце пармы" обратились журналисты с вопросом о недавно скончавшемся Борисе Моисееве.

Артист, пришедший на показ, не ожидал такого вопроса. Улыбка сразу исчезла с лица актёра. Он заявил репортерам передачи "Светская хроника", что не готов обсуждать кончину певца в этот момент.

Ярмольник возмутился: "Вы хотите все спросить, вообще все. На все случаи жизни. Ну как можно спрашивать ЭТО с этим вместе".

После этого артист быстро скрылся от представителей СМИ.