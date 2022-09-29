Ярмольник отказался говорить о Моисееве с журналистами на премьере картины Сердце пармы
Актёр Леонид Ярмольник посчитал неуместным говорить о покойном Борисе Моисееве на премьере фильма "Сердце пармы", отказав представителям СМИ.
К Леониду Ярмольника на премьере фэнтези- картины "Сердце пармы" обратились журналисты с вопросом о недавно скончавшемся Борисе Моисееве.
Артист, пришедший на показ, не ожидал такого вопроса. Улыбка сразу исчезла с лица актёра. Он заявил репортерам передачи "Светская хроника", что не готов обсуждать кончину певца в этот момент.
Ярмольник возмутился: "Вы хотите все спросить, вообще все. На все случаи жизни. Ну как можно спрашивать ЭТО с этим вместе".
После этого артист быстро скрылся от представителей СМИ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эрдоган заявил, что Путин сделает все так, как задумал
Песков признал ошибки призыва на воинскую службу по частичной мобилизации
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»
Песков: 30 сентября состоится объёмное выступление Путина
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ