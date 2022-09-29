Как спасать замерзшие и почерневшие георгины

Георгины нравятся многим сельским жителям и дачникам, поэтому и нередко встречаются на приусадебных участках. Но вот осенние заморозки могут прийти неожиданно, и георгины придется спасать.

Если довелось поутру обнаружить замерзшие и почерневшие листья и стволы георгин, то на предание отчаянию времени нет, нужно экстренно приступать к спасательным мероприятиям.

Сами стволы цветов уже не спасти, да и не они главное. Главное это клубни георгин, которые требуется немедленно выкапывать, пока еще земля не промерзла. А вот до заморозков это делать по мнению опытных садоводов и не стоит.

Перед выкапыванием следует секатором обрезать стебли, оставив пеньки высотой 10-25 см, а клубни нужно извлекать посредством вил, чтобы избежать их повреждений.

Некоторые дачники стремятся разделить крупные корневища георгин осенью, но этого делать не рекомендуется, пора разделения наступает весной. Иначе корневища могут за зиму высохнуть.

При хранении нужно следить, чтобы температура в помещении была около 5 Цельсия, причем на всякий случай клубни георгин лучше укрыть на зиму теплым материалом.