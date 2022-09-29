64-летний Игорь Скляр заявил, что добровольцем идет в армию
Невзиря на возраст, звезда советского кино решил отдать свой долг Родине и во что бы ни стало защитить ее.
Игорь Скляр подтвердил свой отъезд в зону боевых действий. Народный артист России уточнил: "У нас погрузка через 3 дня. Эшелоны в Ростов, затем экипировка, месяц обучения и - вперед, на баррикады!".
64-летнего артиста не пугают плохие мысли, его главная цель - защитить Родину. Говоря о коллегах, которые тоже готовы пополнить ряды мобилизованных, Игорь Борисович подчеркнул, что в сложившейся ситуации каждый в ответе за себя.
Как напоминает СтарХит, Иван Охлобыстин недавно заявил, что он не подходит для службы по возрасту, но его знаменитый коллега с гордостью отправится в Донбасс. «Я говорил с Мишей Пореченковым. Кто-кто, а он, если позовут, пойдет первым», — заверил актер.
Скляр служил в армии сорок с лишним лет назад в поселке Инженерный Горьковской области, потом - в Подмосковье.
У Игоря Скляра есть сын Василий, которому 31 год. О позиции молодого человека пока ничего неизвестно. Сейчас он учится в духовной семинарии и работает чтецом в Софийском соборе.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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