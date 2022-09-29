МИД Польши: НАТО вступит в войну с РФ из-за применения ядерного оружия

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау утверждает, что страны НАТО могут начать войну с Россией, если Москва применит ядерное оружие в Украине.

В эфире радиостанции RMF FM выступил польский министр иностранных дел Збигнев Рау, который утверждает, что Североатлантический альянс непременно вступит в прямой военный конфликт с Россией, если Москва решится на применение ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине.

По словам Рау, в случае, если Владимир Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия, НАТО даст решительный военный ответ России.