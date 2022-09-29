Колдун рассказал о том, как разругался с Киркоровым и Дробышем

Исполнитель Дмитрий Колдун поведал о своей ссоре с коллегой Филиппом Киркоровым и композитором Виктором Дробышем.

Певец с белорусскими корнями Дмитрий Колдун поведал о том, как рассорился с коллегой Филиппом Киркоровым и композитором Виктором Дробышем.

Благодаря Киркорову Колдуна поехал на международный конкурс "Евровидение" в 2007 году. Изначально у исполнителей были хорошие отношения.

Дмитрий признается, что впоследствии у него испортились отношения не только с Филиппом Бедросовичем, но с Виктором Дробышем.

В интервью "СтарХит" певец покаялся: "Я жалел о том, что испортил отношения с людьми. А что касается сотрудничества, то, думаю, мы прекрасно поработали с Филиппом.

Он прекрасно разбирается в организационной системе "Евровидения", и я получил максимум пользы и опыта от взаимодействия с ним. То же самое с Дробышем".

Артист убеждён, что для того чтобы развиваться, надо уделять этому значительную часть своей жизни, взамен получая что-то новое.