На телеканале Fox News прозвучало заявление экс-члена американского Конгресса и экс-кандидата в президенты США Тулси Габбард. Она считает, что Конгресс понимает возможное наступление «ядерного холокоста».

Тулси Габбард отметила, что если «вдруг станет известно о причастности США к диверсиям на газопроводах «Северный поток», то последствия наступят немедленно». По ее словам, в конце концов стороны конфликта могут прийти к «ядерному холокосту».

Габбард считает, что правительство США все дальше «заводят общество на войну» и не понимает «базовые характеристики войны», которая непредсказуема. Она отметила, что как только прозвучит первый выстрел — будет нанесен удар. Затем американское общество будет страдать, а правительство, ссылаясь на непредсказуемость, будет заявлять о миллиардных военных расходах, опустошениях и разрушениях.

Она также высказалась о диверсиях на «Северном потоке». По словам Тулси Габбард, у нее нет никаких доказательств причастности какой-либо стороны, однако когда выясниться, кто это сделал — будут последствия. Сегодня США столкнулись с реальностью, с которой никогда не имели дело.

Габбард заключила, что миллионы людей по всему миру так или иначе втянуты в противостояние против своей воли. Однако лидеры США и европейских государств ничего не делают для разрешения конфликта.