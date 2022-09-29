76-летняя Шер в латексе стала звездой показа Balmain в Париже

Публике сначала показали артистку в качестве голограммы, а в конце шоу Шер вышла на подиум с дизайнером Оливье Рустеном.

Показ новой коллекции Balmain состоялся вчера на Неделе моды в Париже, Как сообщает Сплетник.ру, 76-летняя Шер стала звездой дефиле, на котором было показано свыше ста образов.

Публике сначала показали артистку в качестве голограммы, а в конце шоу Шер вышла на подиум с дизайнером Оливье Рустеном. Певица была в облегающем наряде с блестящим боди: этот образ напоминал современную версию ее же костюма из клипа If I Could Turn Back Time.

Зрители оценили потрясающее появление легендарной артистки на показе. В своих высказываниях они подчеркнули, что блестящий выход модели опровергает утверждение, будто после пятидесяти надо "одеваться скромнее".

Показ состоялся на стадионе. За шоу следили около тысячи приглашенных гостей и еще 6 тысяч обычных посетителей, заранее раскупивших билеты.

На подиуме Balmain Festival Рустен продемонстрировал наряды прет-а-порте и кутюрные образы. За кулисами показа модельер уточнил, что использовал для них много натуральных тканей и материалов. По словам дизайнера, он старается сделать более экологичной цепочку поставок бренда.