76-летняя Шер в латексе стала звездой показа Balmain в Париже
Публике сначала показали артистку в качестве голограммы, а в конце шоу Шер вышла на подиум с дизайнером Оливье Рустеном.
Показ новой коллекции Balmain состоялся вчера на Неделе моды в Париже, Как сообщает Сплетник.ру, 76-летняя Шер стала звездой дефиле, на котором было показано свыше ста образов.
Публике сначала показали артистку в качестве голограммы, а в конце шоу Шер вышла на подиум с дизайнером Оливье Рустеном. Певица была в облегающем наряде с блестящим боди: этот образ напоминал современную версию ее же костюма из клипа If I Could Turn Back Time.
Зрители оценили потрясающее появление легендарной артистки на показе. В своих высказываниях они подчеркнули, что блестящий выход модели опровергает утверждение, будто после пятидесяти надо "одеваться скромнее".
Показ состоялся на стадионе. За шоу следили около тысячи приглашенных гостей и еще 6 тысяч обычных посетителей, заранее раскупивших билеты.
На подиуме Balmain Festival Рустен продемонстрировал наряды прет-а-порте и кутюрные образы. За кулисами показа модельер уточнил, что использовал для них много натуральных тканей и материалов. По словам дизайнера, он старается сделать более экологичной цепочку поставок бренда.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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