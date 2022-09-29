От Беларуси в космическую экспедицию полетит белорусская женщина
Пока отобрано 20 кандидатов, из них выберут основного космонавта и дублера. Предполагается что это будут две беларуски.
Вчера этот вопрос оговаривался с Юрием Борисовым - главой "Роскосмоса".
По словам председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Гусакова, девушка будет выбрана не только в качестве основного члена экипажа, дублером тоже станет представительница прекрасного пола.
В скором будущем все претендентки должны (их всего 20) пройти медицинскую комиссию. После выбора из числа кандидаток основного космонавта и дублера начнется подготовка к полету.
В этом деле Академия наук рассчитывает на "огромнейшую помощь России по всем вопросам".
О том, чтобы запустить в космос девушку, разговор шел еще весной с экс-главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Космическая экспедиция с участием белоруски запланирована на 2023 год.
Опубликовано: Храмова Оксана
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