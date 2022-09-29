От Беларуси в космическую экспедицию полетит белорусская женщина

Пока отобрано 20 кандидатов, из них выберут основного космонавта и дублера. Предполагается что это будут две беларуски.

Вчера этот вопрос оговаривался с Юрием Борисовым - главой "Роскосмоса".

По словам председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Гусакова, девушка будет выбрана не только в качестве основного члена экипажа, дублером тоже станет представительница прекрасного пола.

В скором будущем все претендентки должны (их всего 20) пройти медицинскую комиссию. После выбора из числа кандидаток основного космонавта и дублера начнется подготовка к полету.

В этом деле Академия наук рассчитывает на "огромнейшую помощь России по всем вопросам".

О том, чтобы запустить в космос девушку, разговор шел еще весной с экс-главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Космическая экспедиция с участием белоруски запланирована на 2023 год.