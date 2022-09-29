Плющенко раскрыл секрет стройности Рудковской

Сын музыкального продюсера Яны Рудковской Александр Плющенко рассказал, как маме удаётся сохранять стройность.

Оказывается, музыкальный продюсер Яна Рудковская не прикасается к шикарным десертам, которыми хвастается в социальных сетях.

Саша Плющенко рассказал о том, как его звездной матери Яне Рудковской удаётся оставаться такой стройной.

Пирожные, торты и другие аппетитные десерты, которыми Яна хвастается в соцсетях, остаются на столе нетронутыми после утренней фотосессии. Яна же употребляет в пищу йогурты.

Сын олимпийского чемпиона рассказал: "Мама ест всегда йогурт и пьет кефир, очень редко - пирожки. Только когда прилетает с отдыха".

Гном Гномыч добавляет, что в рационе Яны также отсутствует мясо и рыба. Такие продукты продюсер употребляет очень редко.

Маленький спортсмен отметил: "Мясо, рыба - очень редко, максимум - раз в год. Это редкость. Если увидите, чтобы мама ела мясо, рыбу, это для вас вообще респект".

Сама Рудковская подтвердила, что ест очень мало, а много занимается спортом. Тренируется знаменитость с индивидуальным тренером прямо у себя дома.

Деятель музыкальной индустрии похвасталась: "Занимаюсь фитнесом с тренером. Самой очень тяжело заниматься. Тяжело вхожу в режим, мне нужно, чтобы меня кто-нибудь попинывал. Зато сегодня могу сказать, что вешу 53 килограмма, как и 20 лет назад".