По мнению британских ученых, у людей есть ген, отвечающий за непослушность волос

Ген непослушных волос обнаружили сотрудники Университета Брэдфорда в Великобритании. Как оказалось, сложности с укладкой волос не являются косметической проблемой, а связаны с генетическими особенностями.

При синдроме непослушных локонов волоски отличаются неправильной формой сечения.

На срезе они представляют собой не круг или овал, а ... сердечко, иногда это треугольник или даже восьмерка. Такие пряди выглядят «сухими, вьющимися и жесткими».

Исследования по этому вопросу ведутся с 1970 года. Ученые взяли для анализа волосы 107 человек с подобными нарушениями.

Выяснилось, что синдром вызван мутациями в гене PADI3, не обошлось в этом деле и без влияния генов TCHH и TGM3. Эти гены кодируют белки, из которых образуются волосяные волокна.

Авторы исследования:

«Новые результаты проливают свет на факторы, влияющие на нормальный рост волос, и подчеркивают роль, которую играют различные белки в контроле формы и внешнего вида волос»

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 













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