Дачные эксперты рассказали, можно ли использовать больные листья в компосте

Такие листья также годятся для компоста. Просто нужно в него внести полезные грибы, например, триходерму.

Осенью появляется много листового опада, который не очень опытные садоводы просто утилизируют любым способом. И зря: в листьях содержится немало питательных веществ, которые деревья и кустарники извлекли из почвы.

Потому не нужно убирать листья с участка, а - использовать их для пользы растений. В частности, опад - отличная добавка к компосту. Но можно ли это делать. если растение болело?

Такие листья также годятся для компоста. Просто нужно в него внести полезные грибы - например, триходерму. Триходерма будет уничтожать патогенную микрофлору, и в таком случае опасности от компоста, даже если там больная листва, не будет.

Наоборот - приготовленный с использованием триходермы компост станет быстрым и экологически чистым удобрением. Также можно из листвы сделать перегной - для этого нужно ее поместить в пакеты и полить водой.

Листовой опад отлично подходит для устройства теплых грядок. Его также можно сжечь и получить удобрение в виде золы. Листовая зола содержит много калия, и ее можно использовать как подкормку для растений весной.