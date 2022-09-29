Неподалеку от мест утечек из «Северного потока» видели российские корабли и подводные лодки

CNN со ссылкой на собственные источники сообщает, что на прошлой неделе российские корабли и подводные лодки видели там, где впоследствии произошли утечки из «Северного потока».

Однако нет никакой информации о том, что эти суда могли иметь отношение к повреждениям газопровода.

Датские военные говорят, что российские корабли регулярно появляются в этом районе. Их видят практически каждую неделю.

Они также отмечают усиление российской деятельности в Балтийском море в последнее время.

Ни США, ни Евросоюз не комментируют присутствие российских судов у мест утечек и не называют подозреваемых, хоть и говорят о возможном саботаже.

Расследованием инцидента занимаются Швеция и Дания, поскольку утечки произошли в их водах. Однако подробностей о последствиях пока нет, поскольку из-за давления в трубах невозможно приблизиться к месту утечки.

26 и 27 сентября были зафиксированы три утечки из подводных газопроводов. 29 сентября Швеция сообщила о четвертой.

По мнению специалистов, магистрали были повреждены в результате взрывов, а их дальнейшее использование может оказаться невозможным.