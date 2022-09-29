Китайским госбанкам приказано подготовить к использованию долларовые резервы
Центральный банк Китая сообщил государственным банкам страны, что им необходимо подготовиться к продаже долларов.
Согласно поступившему указанию, госбанки должны проконтролировать оффшорные активы в юанях, а также убедиться к готовности долларов к использованию.
В этом году юань уже снизился на 11% к доллару, а в результате одновременной продажи американской валюты и покупки юаня последний может понести еще более значительные потери.
Есть информация о том, что продажа доллара направлена на защиту слабеющего юаня, и ее масштабы будут существенными.
Юань обесценивался к доллару постепенно, как и другие мировые валюты. Но снижения курса до 7 юаней за доллар вызвало опасения по поводу оттока капитала.
Около 70% всех сделок с китайской валютой в мире приходится на оффшорный юань. В прошлом власти страны уже вмешивались в этот рынок для управления национальной валютой.
План интервенции предполагает использование резервов госбанков в долларах, однако общий объем продажи американской валюты еще не определен.
Недавно монетарные власти Китая приказали местным банкам вернуться к инструменту фиксации юаня, который был отменен два года назад.
Опубликовано: Светлана Репина
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