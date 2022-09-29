Москва и Минск подписали соглашение о транзите белорусских грузов
Россия и Белоруссия подписали соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России.
На официальном сайте министерства транспорта и коммуникаций Беларуси появилась информация о том, что министры транспорта России и Беларуси Виталий Савельев и Алексей Авраменко в четверг в Москве подписали межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию Российской Федерации. Подписание этого документа обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции и позволяет осуществлять перевозки различных грузов в третьи страны как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру-указывается в сообщении.
В ходе подписания соглашения глава Минтранса России напомнил, что на недавней встрече Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание при этом лидеры государств уделили экономике, а именно реализации крупных совместных проектов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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