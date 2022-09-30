Лицензия «Турецкого потока» отозвана досрочно из-за санкций ЕС против России

30 сентября компания South Stream Transport сообщила, что лицензия газопровода "Турецкий поток" была отозвана преждевременно из-за антироссийских санкций Евросоюза.

Газотранспортный оператор South Stream Transport уведомляет, что в соответствии с новыми санкциями Европейского союза против России от 18.09.22 лицензия российского трубопровода "Турецкий поток" была отозвана раньше истечения срока её действия. При этом в South Stream Transport подчёркивают, что способность компании прокачивать газ не пострадала.

Известно, что газопровод "Турецкий поток" уже подал новую заявку на получение лицензии и ждёт, когда европейские регуляторы её выдадут.