Лицензия «Турецкого потока» отозвана досрочно из-за санкций ЕС против России
30 сентября компания South Stream Transport сообщила, что лицензия газопровода "Турецкий поток" была отозвана преждевременно из-за антироссийских санкций Евросоюза.
Газотранспортный оператор South Stream Transport уведомляет, что в соответствии с новыми санкциями Европейского союза против России от 18.09.22 лицензия российского трубопровода "Турецкий поток" была отозвана раньше истечения срока её действия. При этом в South Stream Transport подчёркивают, что способность компании прокачивать газ не пострадала.
Известно, что газопровод "Турецкий поток" уже подал новую заявку на получение лицензии и ждёт, когда европейские регуляторы её выдадут.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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