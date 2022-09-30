Пушилин: Краснолиманское направление стало самым сложным участком фронта

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что участок фронта возле Красного Лимана является самым тяжёлым для союзных сил в ходе спецоперации.

В ночь на 30 сентября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин опубликовал новое сообщение в мессенджере Telegram, где публично заявил, что войска ДНР столкнулись со сложностями на Краснолиманском направлении, которое является самым тяжёлым за всю спецоперацию с 24 февраля.

При этом Пушилин подчёркивает, что союзные войска народной милиции ДНР и солдаты вооружённых сил России достойно сражаются с противником возле Красного Лимана и вскоре должны переломить ход ситуации.