Пушилин: Краснолиманское направление стало самым сложным участком фронта
Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что участок фронта возле Красного Лимана является самым тяжёлым для союзных сил в ходе спецоперации.
В ночь на 30 сентября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин опубликовал новое сообщение в мессенджере Telegram, где публично заявил, что войска ДНР столкнулись со сложностями на Краснолиманском направлении, которое является самым тяжёлым за всю спецоперацию с 24 февраля.
При этом Пушилин подчёркивает, что союзные войска народной милиции ДНР и солдаты вооружённых сил России достойно сражаются с противником возле Красного Лимана и вскоре должны переломить ход ситуации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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