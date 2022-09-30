Телескоп Уэбба обнаружил скопление звезд, которые могли быть первыми во Вселенной

В результате анализа изображений, полученных с космического телескопа Джеймса Уэбба, астрономы обнаружили самые старые скопления звезд.

Возможно, среди них есть и первые звезды Вселенной. Телескоп показал множество мерцающих галактик.

Ламия Моула, научный сотрудник Данлэпского института и в Университете Торонто и соавтор исследования говорит, что это поможет больше узнать о происхождении Вселенной.

Она отмечает, что открытие позволяет взглянуть на самый ранний этап образования звезд.

Исследователи изучали галактику «Спарклер», находящуюся на расстоянии 9 млрд световых лет. Вокруг нее обнаружились скопления звезд, которые и оказались самыми старыми во Вселенной.

Среди 12 подобных объектов 12 были шаровыми скоплениями, которые астроном удалось изучить подробнее.

Ученые смоделировали диапазон длин волн, чтобы понять, сколько лет этим скопления, сколько в них звезд и каковы их физические свойства.

Ранее подобные объекты было практически невозможно увидеть. Но телескоп НАСА обладает повышенной чувствительностью, поэтому позволяет сделать множество открытий.