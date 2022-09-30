Телескоп Уэбба обнаружил скопление звезд, которые могли быть первыми во Вселенной
В результате анализа изображений, полученных с космического телескопа Джеймса Уэбба, астрономы обнаружили самые старые скопления звезд.
Возможно, среди них есть и первые звезды Вселенной. Телескоп показал множество мерцающих галактик.
Ламия Моула, научный сотрудник Данлэпского института и в Университете Торонто и соавтор исследования говорит, что это поможет больше узнать о происхождении Вселенной.
Она отмечает, что открытие позволяет взглянуть на самый ранний этап образования звезд.
Исследователи изучали галактику «Спарклер», находящуюся на расстоянии 9 млрд световых лет. Вокруг нее обнаружились скопления звезд, которые и оказались самыми старыми во Вселенной.
Среди 12 подобных объектов 12 были шаровыми скоплениями, которые астроном удалось изучить подробнее.
Ученые смоделировали диапазон длин волн, чтобы понять, сколько лет этим скопления, сколько в них звезд и каковы их физические свойства.
Ранее подобные объекты было практически невозможно увидеть. Но телескоп НАСА обладает повышенной чувствительностью, поэтому позволяет сделать множество открытий.
Опубликовано: Светлана Репина
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Телескоп Уэбба обнаружил скопление звезд, которые могли быть первыми во Вселенной
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