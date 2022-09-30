В Кремле подпишут договор о вхождении в состав России новых территорий

В Георгиевском зале Кремля подпишут договор о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

30 сентября в Георгиевском зале Кремля при участии президента Российской Федерации Владимира Путина и парламентариев состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ, после завершения референдумов, Народных Республик и освобождённых территорий Украины.

После завершения церемонии подписания Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская область официально станут полноправными субъектами Российской Федерации.