В Кремле подпишут договор о вхождении в состав России новых территорий
В Георгиевском зале Кремля подпишут договор о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
30 сентября в Георгиевском зале Кремля при участии президента Российской Федерации Владимира Путина и парламентариев состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ, после завершения референдумов, Народных Республик и освобождённых территорий Украины.
После завершения церемонии подписания Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская область официально станут полноправными субъектами Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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В Кремле подпишут договор о вхождении в состав России новых территорий
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