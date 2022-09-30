В Великобритании назвали официальную причину смерти королевы Елизаветы II
Национальный архив Шотландии опубликовал свидетельство о смерти королевы Елизаветы II, в котором указана причина.
Согласно этому документу, королева умерла от старости. В свидетельстве указано, что смерть произошла в 15.10.
Елизавета II правила страной дольше любого другого британского монарха. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
Это случилось в замке Балморал. В тот день около 12.30 Букингемский дворец официально заявил о том, что Елизавета II находится под наблюдением врачей, поскольку состояние ее здоровья резко ухудшилось.
О смерти королевы официально объявили в 18.30. За два дня до этого королева встретилась с Лиз Трасс и назначила ее премьер-министром, поскольку та выиграла выборы.
Смерть Елизаветы II зафиксировала ее дочь принцесса Анна.
С начала года у королевы были проблемы с передвижением, поэтому она не принимала участия в публичных мероприятиях.
В этом году состоялось празднование 70-летия пребывания Елизавет II на британском престоле.
Опубликовано: Светлана Репина
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