В Великобритании назвали официальную причину смерти королевы Елизаветы II

Национальный архив Шотландии опубликовал свидетельство о смерти королевы Елизаветы II, в котором указана причина.

Согласно этому документу, королева умерла от старости. В свидетельстве указано, что смерть произошла в 15.10.

Елизавета II правила страной дольше любого другого британского монарха. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

Это случилось в замке Балморал. В тот день около 12.30 Букингемский дворец официально заявил о том, что Елизавета II находится под наблюдением врачей, поскольку состояние ее здоровья резко ухудшилось.

О смерти королевы официально объявили в 18.30. За два дня до этого королева встретилась с Лиз Трасс и назначила ее премьер-министром, поскольку та выиграла выборы.

Смерть Елизаветы II зафиксировала ее дочь принцесса Анна.

С начала года у королевы были проблемы с передвижением, поэтому она не принимала участия в публичных мероприятиях.

В этом году состоялось празднование 70-летия пребывания Елизавет II на британском престоле.