Российского олигарха Дерипаску обвиняют в нарушении санкций и попытках его подруги родить их ребенка в США
Российский олигарх Олег Дерипаска попал под американские санкции в 2018 году по подозрению во вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.
Дерипаска поддерживает Владимира Путина, однако в 2020 году отправил свою девушку Екатерину Воронину рожать их ребенка в США.
Это давало возможность не только воспользоваться услугами американской системы здравоохранения, но и обеспечить ребенку гражданство США по рождению.
В 2022 году Воронина снова попыталась въехать в США, чтобы родить второго ребенка от Дерипаски. Она прилетела на частном самолете и скрыла от Министерства внутренней безопасности свою связь с олигархом.
Однако Ворониной отказали во въезде, а также предъявили ей обвинение в даче ложных показаний.
Кроме того, американские правоохранители утверждают, что Дерипаска незаконно содержал три элитных объекта недвижимости в США.
Он также владел музыкальной студией в Калифорнии через подставные фирмы. Впоследствии студия была продана более чем за 3 млн долларов, и олигарх пытался получить эти деньги через своего помощника.
Сообщается, что Дерипаска через того же помощника-американца организовывал доставку цветов и пасхальных подарков американской ведущей, бывшему члену канадского парламента и своей девушке Ворониной.
Опубликовано: Светлана Репина
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