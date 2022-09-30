Военкор Калуга: союзные войска перешли в наступление в районе Бахмута

Военкор «Известий» Денис Калуга сообщает о начале масштабного наступления в районе Артемовска (Бахмут).

По сообщению репортера «Известий» силы коалиции СВО начали операцию по штурму ряда населенных пунктов: Зайцево, Отрадовка, Бахмутовка.

Отмечается, что союзники вошли и в промзону самого Бахмута.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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