Военкор Калуга: союзные войска перешли в наступление в районе Бахмута
Военкор «Известий» Денис Калуга сообщает о начале масштабного наступления в районе Артемовска (Бахмут).
По сообщению репортера «Известий» силы коалиции СВО начали операцию по штурму ряда населенных пунктов: Зайцево, Отрадовка, Бахмутовка.
Отмечается, что союзники вошли и в промзону самого Бахмута.
Опубликовано: Тарас Медведев
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