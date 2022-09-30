США и Великобритания объявили экономическую войну Китаю

Власти Великобритании провели консультации со своими американскими коллегами по противодействию «нерыночным» экономическим методам Китая, сообщает ТАСС.

Руководство Министерства внешней торговли Британии провело онлайн-встречи со своими коллегами из торгпредства США, где обсудили возможности по противодействию так называемым «нерыночным» методам действия Китая на международном рынке.

Сообщается, что стороны договорились об укреплении двухсторонних торговых связей и проведении о «принуждении» Китая к следованию правилам рыночной экономики.

США не в первые обвиняют КНР в использовании нерыночных инструментов в торговле. В свою очередь МИДЩ Китая считает некорректными такие формулировки со стороны своих оппонентов.