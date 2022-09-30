НАТО подняло тревогу из-за российского истребителя у границы с Польшей
НАТО подняло тревогу из-за российского самолета у границы с Польшей. В небо были подняты итальянские истребители Eurofighter, которые дислоцируются на базе в Мальборке в рамках выполнения союзнических задач, сообщает Interia.pl.
Итальянская ежедневная газета Il Messaggero сообщила о вмешательстве итальянских истребителей Eurofighter, которые вылетели с 22-й тактической авиабазы в Мальборке в четверг вечером.
В последние дни пилоты Aeronautica Militare, дислоцированные в Польше в рамках миссии "Воздушная полиция", несколько раз поднимались в воздух.
Итальянские ВВС сообщили в Twitter об "очередном" молниеносном столкновении истребителей Eurofighter с российскими истребителями, которые пролетели вблизи границы с Польшей.
Все подразделения, участвующие в миссии авиаатрулирования на Балтийском море, находятся под командованием авиационного командования союзников в Рамштайне.
В задачи стационарных в Мальборке итальянцев также входит поддержка польских пилотов при боевом дежурстве.
Опубликовано: Николай Скира
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