НАТО подняло тревогу из-за российского истребителя у границы с Польшей

НАТО подняло тревогу из-за российского самолета у границы с Польшей. В небо были подняты итальянские истребители Eurofighter, которые дислоцируются на базе в Мальборке в рамках выполнения союзнических задач, сообщает Interia.pl.

Итальянская ежедневная газета Il Messaggero сообщила о вмешательстве итальянских истребителей Eurofighter, которые вылетели с 22-й тактической авиабазы ​​в Мальборке в четверг вечером.

В последние дни пилоты Aeronautica Militare, дислоцированные в Польше в рамках миссии "Воздушная полиция", несколько раз поднимались в воздух.

Итальянские ВВС сообщили в Twitter об "очередном" молниеносном столкновении истребителей Eurofighter с российскими истребителями, которые пролетели вблизи границы с Польшей.

Все подразделения, участвующие в миссии авиаатрулирования на Балтийском море, находятся под командованием авиационного командования союзников в Рамштайне.

В задачи стационарных в Мальборке итальянцев также входит поддержка польских пилотов при боевом дежурстве.