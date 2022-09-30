Токсичность водорослей Prymnesium parvum стала причиной массовой гибели рыбы в Одере
Министерство окружающей среды ФРГ заявило в пятницу, что повышение уровня соли привел к массовому размножению водоросли Prymnesium parvum.
Водоросли, в свою очередь, произвели токсичное вещество, которое привело к массовой гибели рыб и других организмов, таких как улитки и мидии.
Согласно отчету, исследователи не смогли определить причину выделения соли. Точный источник солей, других элементов и химических веществ неясен, говорится в сообщении.
В целом анализы указали на «множественные причинные механизмы действия», которые привели к массовой гибели флоры и фауны реки Одер. Высокие температуры и малое количество осадков усугубили ситуацию, так как в результате повысилась концентрация вредных веществ.
Эксперты также определили гербициды, которые «весьма вероятно, являются промышленными выбросами». Анализ более 1200 известных веществ и элементов показал, что обнаруженные вещества «как правило, поступали из сбросов промышленных или муниципальных очистных сооружений». В отчете не приводится никаких дополнительных подробностей.
Чтобы предотвратить подобные бедствия в будущем, ученые рекомендуют, среди прочего, продолжить изучение распространения солоноватоводных водорослей и улучшить систему трансграничного оповещения и отчетности. Существующие разрешения на сброс веществ в воду также должны быть пересмотрены.
Массовая гибель рыбы была обнаружена 9 августа на немецкой стороне пограничной реки. Согласно правительственной информации, первые признаки этого у польских властей появились в конце июля. Германия обвинила Польшу в том, что она своевременно не сообщила о негативных событиях.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР
Артемьева объяснила свой отказ сниматься в продолжении сериала Сваты
МИД Польши: НАТО вступит в войну с РФ из-за применения ядерного оружия
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР
Эрдоган заявил, что Путин сделает все так, как задумал