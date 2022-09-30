Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС
Как заявил в своем телеграм-канале политолог Андрей Суздальцев, Евросоюз заранее готовился к подобному развитию событий и торопливо заполнил свои подземные газовые хранилища.
Суздальцев полагает, что диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» — результат сговора США и Евросоюза. После принятия соответствующего решения Евросоюз закачал из «Северного потока» газ в свои подземные хранилища, чтобы пережить предстоящую зиму. Кроме этого, Европа с подачи США рассчитывает на получение газа из США и Катара.
Как подчеркнул Суздальцев, Запад решает две задачи: удалить Россию с европейского газового рынка, и вынудить ее к транзиту через Украину. Последний фактор, по планам Запада, фактически заставит Россию оплачивать независимость Украины и избавит от этой необходимости США и Евросоюз.
По мнению Суздальцева, газопроводы можно отремонтировать (на это потребуется примерно год), но смысла в этом нет, поскольку текущие события показали их уязвимость. Как считает политолог, век газопроводов закончился, и сейчас нужно заниматься строительством заводов по производству сжиженного природного газа, а также соответствующих терминалов и морских судов-газовозов.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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