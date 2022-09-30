Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы

По мнению российского политолога Андрея Суздальцева, которое он высказал в своем телеграм-канале, взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» дело не ограничится. Следующий на очереди — газопровод «Турецкий поток».

Как считает Суздальцев, единственный вариант транзита российского газа в Европу, который США в сговоре с Евросоюзом могут оставить России — это газотранспортная система Украины. Цель — переложить на плечи Москвы расходы по содержанию Киева, чтобы избавить от этой необходимости США и Евросоюз.

В связи с этим высока вероятность очередной диверсии, которая на этот раз может случиться в отношении газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ поступает в Турцию и южные регионы Европы. Как считает Суздальцев, этот газопровод также могут преднамеренно вывести из строя, такие планы наверняка имеются у США и Евросоюза. Если же Россия не станет экспортировать газ через газотранспортную систему Украины, или это станет невозможным по иным причинам — она фактически будет удалена с газового рынка Европы.