Страшное ДТП в Ивацевичском районе: ночью после столкновения на дороге погибли люди

На трассе М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» примерно в три часа ночи столкнулись лоб в лоб микроавтобус и легковушка.

30 сентября на 163-м километре автотрассы 41-летний мужчина, бывший за рулем автомобиля «Volkswagen Polo», потерял управление и въехал на "встречку".

Там и случилось смертельное столкновение с микроавтобусом «Mercedes Benz Sprinter».

В результате ДТП погибли три человека - мужчины и женщина, ехавшие в легковом авто. Также в больницу доставлены двое пострадавших мужчин.

Пассажиры, находившиеся в микроавтобусе, тоже госпитализированы. Это мужчина и женщина, получившие травмы в ходе аварии.

За день до этого, 29 сентября, в этом же районе была еще одна авария со смертельным исходом.