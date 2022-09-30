Страшное ДТП в Ивацевичском районе: ночью после столкновения на дороге погибли люди
На трассе М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» примерно в три часа ночи столкнулись лоб в лоб микроавтобус и легковушка.
30 сентября на 163-м километре автотрассы 41-летний мужчина, бывший за рулем автомобиля «Volkswagen Polo», потерял управление и въехал на "встречку".
Там и случилось смертельное столкновение с микроавтобусом «Mercedes Benz Sprinter».
В результате ДТП погибли три человека - мужчины и женщина, ехавшие в легковом авто. Также в больницу доставлены двое пострадавших мужчин.
Пассажиры, находившиеся в микроавтобусе, тоже госпитализированы. Это мужчина и женщина, получившие травмы в ходе аварии.
За день до этого, 29 сентября, в этом же районе была еще одна авария со смертельным исходом.
Опубликовано: Храмова Оксана
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