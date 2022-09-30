Николаев пригласил в дом темноволосую красавицу на фоне слухов о разводе с женой Проскуряковой

Певец и композитор Игорь Николаев провёл вечер в обществе красавицы брюнетки после того, как появилась информация о его расставании с женой Юлией Проскуряковой. Музыкант пригласил незнакомку в свой дом.

Композитор Игорь Николаев привел в собственный дом красивую брюнетку после появившихся сведений о его о разводе с супругой, исполнительницей Юлией Проскуряковой.

По поводу встречи с темноволосой красавицей музыкант сам поведал в своих соцсетях.

Николаев разместил снимок с таинственной незнакомкой в личном блоге. Оказывается, что роскошная брюнетка всего лишь коллега известного артиста.

Певец объяснил: "В теплой домашней обстановке, в узком кругу близких друзей-коллег-музыкантов отметил выход цикла моих пьес "Пятнадцать мелодий для фортепиано".

Совсем недавно в СМИ появились сведения о том, что между Николаевым и Проскуряковой разлад. Звёздная пара никаких комментариев по поводу делать не торопится.