Николаев пригласил в дом темноволосую красавицу на фоне слухов о разводе с женой Проскуряковой
Певец и композитор Игорь Николаев провёл вечер в обществе красавицы брюнетки после того, как появилась информация о его расставании с женой Юлией Проскуряковой. Музыкант пригласил незнакомку в свой дом.
Композитор Игорь Николаев привел в собственный дом красивую брюнетку после появившихся сведений о его о разводе с супругой, исполнительницей Юлией Проскуряковой.
По поводу встречи с темноволосой красавицей музыкант сам поведал в своих соцсетях.
Николаев разместил снимок с таинственной незнакомкой в личном блоге. Оказывается, что роскошная брюнетка всего лишь коллега известного артиста.
Певец объяснил: "В теплой домашней обстановке, в узком кругу близких друзей-коллег-музыкантов отметил выход цикла моих пьес "Пятнадцать мелодий для фортепиано".
Совсем недавно в СМИ появились сведения о том, что между Николаевым и Проскуряковой разлад. Звёздная пара никаких комментариев по поводу делать не торопится.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Посла Беларуси выхвали в МИД Армении после заявления Макея о «дядях-тетях»
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР
Инфляция в еврозоне подскочила в сентябре до рекордных 10 процентов
Минюст США выдвинул обвинения Дерипаске с наказанием в 20 лет тюрьмы