Инфляция в Польше в сентябре установила очередной антирекорд

Главное статистическое управление польши зафиксировало рекордный уровень инфляции.

Согласно сведениям предварительного отчета Главного статистического управления Польши уровень инфляции в сентябре превысил 17%.

Министр финансов страны Магдалена Жечковска неделю назад прогнозировала, что уровень инфляции не превысит 16,4% 

Цены на потребительские товары в Польше в сентябре выросли на 1,6% по сравнению с прошлым месяцем. Больше всего подорожали продукты питания и потребительские товары.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 