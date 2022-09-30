Инфляция в Польше в сентябре установила очередной антирекорд
Главное статистическое управление польши зафиксировало рекордный уровень инфляции.
Согласно сведениям предварительного отчета Главного статистического управления Польши уровень инфляции в сентябре превысил 17%.
Министр финансов страны Магдалена Жечковска неделю назад прогнозировала, что уровень инфляции не превысит 16,4%
Цены на потребительские товары в Польше в сентябре выросли на 1,6% по сравнению с прошлым месяцем. Больше всего подорожали продукты питания и потребительские товары.
Опубликовано: Максим Алексеев
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