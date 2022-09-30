Инфляция в Польше в сентябре установила очередной антирекорд

Главное статистическое управление польши зафиксировало рекордный уровень инфляции.

Согласно сведениям предварительного отчета Главного статистического управления Польши уровень инфляции в сентябре превысил 17%.

Министр финансов страны Магдалена Жечковска неделю назад прогнозировала, что уровень инфляции не превысит 16,4%

Цены на потребительские товары в Польше в сентябре выросли на 1,6% по сравнению с прошлым месяцем. Больше всего подорожали продукты питания и потребительские товары.