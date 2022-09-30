Курс доллара продолжает снижаться по отношению к российскому рублю

Сведения, представленные Московской биржей свидетельствую об очередном снижении курса американской валюты.

РИА Новости со ссылкой на представителей Московской фондовую биржи сообщают о снижении курса доллара США. По данным торгов американская валюты откатилась до уровня 21 июля 2022 года. Курс доллара упал ниже 55 рублей.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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