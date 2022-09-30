Страны ЕС пришли к соглашению о конфискации сверхприбыли с энергетических компаний в пользу государств

Ввиду высоких цен на энергоносители страны ЕС согласовали европейские чрезвычайные меры по экономии электроэнергии и финансовой помощи.

Ответственные министры договорились в пятницу в Брюсселе, что энергетические компании в будущем должны будут передать часть своей сверхприбыли государству.

Ранее сообщалось, что Германия выделит около 200 млрд евро для компенсации чрезмерных затрат на энергию компаниям и домохозяйствам.