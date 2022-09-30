Песков ответил на вопрос о вхождении новых территории в состав союзного государства России и Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, войдут ли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области в состав союзного государства Беларуси и России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области станут полноправными субъектами Российской Федерации и поэтому на них в полной мере будет распространяться и договор о союзном государстве.

"Разумеется. Эти регионы стали неотъемлемой частью Российско Федерации", - сказал Песков.

Песков подчеркнул, что тема проведения референдумов обсуждалась в ходе встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.