В США полицейские застрелили мужчину, направившего пистолет на служебную собаку

Подозреваемый был застрелен спецназом SWAT в Аризоне. Ранее в погоню за ним пустили полицейскую собаку. Смертельный выстрел был сделан, когда мужчина направил пистолет на пса из подразделения К-9.

Появилось видео с личной камеры спецназовца из полицейского управления Тусона. Момент смерти 49-летнего Франсиско Хавьера Галаза зафиксировали на видео. Мужчину разыскивали в связи с ограблением банка и кражей со взломом.

49-летний Галаса находился под наблюдением офицеров по ордеру на его арест. В тот день около 11:45 синий BMW подъехал к стоянке заправки.

Мужчину призвали сдаться, и он лег на землю. Галаза начал убегать, а затем полицейские выпустили полицейскую собаку , чтобы догнать преступника.

Мужчину быстро поймала бельгийская овчарка. Она повалила его на землю. Подозреваемый начал сопротивляться. В какой-то момент он вытащил пистолет и направил ствол на голову собаки.

Затем один из сотрудников спецназа произвел выстрел, убивший мужчину. К полицейской собаке в США относятся как к полицейскому.