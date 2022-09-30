Норвегия ужесточает меры безопасности на границе с Россией

Норвегия усилит безопасность на своей границе с Россией в Арктике, разместив там полицейский вертолет, и готова закрыть ее в случае необходимости, заявило правительство страны в пятницу.

Норвегия разделяет 198-километровую границу на Крайнем Севере с Россией, а погранпереход Стурскуг сегодня является последним, пока еще относительно открытым, воротами в Шенгенскую зону для граждан России с туристической визой.

«Полиция усилила контроль в Стурскуге, и сейчас мы усиливаем свое присутствие в приграничной зоне за пограничным постом», — заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель.

На практике это решение выливается в развертывание с этой пятницы полицейского вертолета, оснащенного датчиками, для выявления возможных попыток незаконного пересечения границы на всей территории.

Норвегия не стала подражать Финляндии, которая, столкнувшись с резким увеличением въезда из России, на ночь с четверга на пятницу закрыла свою границу для российских граждан с европейскими туристическими визами в страны Шенгенской зоны.

«Мы быстро закроем границу, если это будет необходимо, и эти изменения могут быть внесены в короткие сроки», — сказала Эмили Энгер Мель.