Норвегия ужесточает меры безопасности на границе с Россией
Норвегия усилит безопасность на своей границе с Россией в Арктике, разместив там полицейский вертолет, и готова закрыть ее в случае необходимости, заявило правительство страны в пятницу.
Норвегия разделяет 198-километровую границу на Крайнем Севере с Россией, а погранпереход Стурскуг сегодня является последним, пока еще относительно открытым, воротами в Шенгенскую зону для граждан России с туристической визой.
«Полиция усилила контроль в Стурскуге, и сейчас мы усиливаем свое присутствие в приграничной зоне за пограничным постом», — заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель.
На практике это решение выливается в развертывание с этой пятницы полицейского вертолета, оснащенного датчиками, для выявления возможных попыток незаконного пересечения границы на всей территории.
Норвегия не стала подражать Финляндии, которая, столкнувшись с резким увеличением въезда из России, на ночь с четверга на пятницу закрыла свою границу для российских граждан с европейскими туристическими визами в страны Шенгенской зоны.
«Мы быстро закроем границу, если это будет необходимо, и эти изменения могут быть внесены в короткие сроки», — сказала Эмили Энгер Мель.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин подписал договор о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России
Украина подаёт заявку на ускоренное вступление в НАТО
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС
Apple старается избавиться от зависимости от КНР, но на это понадобятся годы и миллиарды
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР