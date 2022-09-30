Брат Моисеева Толкач опроверг информацию, что мать артиста сидела в тюрьме

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач высказался по поводу слухов о его семье. Родственник отрицает, что их мать Геня Борисовна Моисеева сидела в тюрьме.

Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, много лет проживающий в Канаде, в интервью информационному порталу PROzvezd высказался касательно появившихся слухов о его семье.

Мужчина отрицает сведения о том, что их мать пребывала в местах лишения свободы.

Толкач также поведал, что отцом покойного артиста был их сосед, который не проявлял к мальчику никакого интереса, а мама мечтала,чтобы родилась девочка на протяжении всей беременности.

Толкач сообщил"Наша мама мечтала о дочке и поэтому всю беременность шила девчачьи одежки. Но родился Боря...".