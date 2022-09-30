Ученый построил самонаводящуюся лазерную установку убивающую тараканов

Ильдар Рахматулин из Университета Хериот-Ватт в Великобритании изобрел устройство для уничтожения тараканов и мух без впобочного воздействия на людей.

Ученый построил лазерную систему с машинным зрением, способную обездвижить или убить таракана на расстоянии до 1,2 метра.

Мощность лазера корректируется в зависимости от задачи: отпугнуть насекомое или убить его. Стоимость оборудования установки примерно 250 долларов.

До сих пор для борьбы с насекомыми используются токсичные вещества, небезопасные и для человека, и для окружающей среды.

Лазер, сконструированный Рахматулиным опасен только для цели, на которую направлен.