Ученый построил самонаводящуюся лазерную установку убивающую тараканов
Ильдар Рахматулин из Университета Хериот-Ватт в Великобритании изобрел устройство для уничтожения тараканов и мух без впобочного воздействия на людей.
Ученый построил лазерную систему с машинным зрением, способную обездвижить или убить таракана на расстоянии до 1,2 метра.
Мощность лазера корректируется в зависимости от задачи: отпугнуть насекомое или убить его. Стоимость оборудования установки примерно 250 долларов.
До сих пор для борьбы с насекомыми используются токсичные вещества, небезопасные и для человека, и для окружающей среды.
Лазер, сконструированный Рахматулиным опасен только для цели, на которую направлен.
Опубликовано: Храмова Оксана
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