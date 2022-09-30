Бронь от мобилизации: в сети появилось описание заветного документа
Свою бронь согласился показать медработник из Санкт-Питербурга. Эту ценную бумажку мечтают сегодня получить все мобилизованные россияне.
Документ выполнен в формате листа А4, официальное название звучит так: "Удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время".
В бумаге имеется запись, что она обладает законным действием при наличии военного билета на руках.
Конкретное число месяцев отсрочки вписывается в каждом документе индивидуально вручную.
Гражданин, получивший бронь, должен всегда носить ее при себе вместе с "военнником".
Сначала Минобороны позволило получать бронь "айтишникам", работникам связи, СМИ, сотрудникам финансовой сферы. Теперь желанный документ имеют право получать и медики.
Многие работодатели обращаются к правительству с просьбой предоставить бронь своим сотрудникам.
Опубликовано: Храмова Оксана
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