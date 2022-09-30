Уникальный случай в медицинской практике: в Индии хирурги достали из пациента 63 ложки
В желудке мужчины было обнаружено 63 ложки. Индийские специалисты впервые столкнулись с подобной ситуацией.
Пациент обратился к врачам, потому что его беспокоили сильные боли в области живота. Сначала медики заподозрили опухоль.
Осмотр показал, что в брюшной полости присутствуют десятки предметов из металла.
После проведения экстренной операции, длившейся свыше двух часов, из желудка были изъяты 63 ложки. Больной пошел на поправку.
По словам родственницы пациента, мужчина утверждал, что в клинике лечения наркозависимости его кормили ложками.
Врачи пришли к мнению, что у бывшего наркомана, вероятно, имеются серьезные психические нарушения.
Опубликовано: Храмова Оксана
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