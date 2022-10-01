Большой адронный коллайдер остановят для экономии энергии
Большой адронный коллайдер будет остановлен раньше запланированного срока на фоне кризиса на энергетическом рынке.
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) объявила об остановке Большого адронного коллайдера из-за критической ситуации на энергетическом рынке.
"В свете глобального кризиса на энергетическом рынке, а также в рамках своей социальной ответственности мы осуществим меры, которые позволят сократить потребление энергии в 2022-2023 годах", — сообщили представители ЦЕРН.
Кроме непосредственной остановки БАК планируется провести еще ряд мер, таких как отключение фонарей в ночное время и переносе на неделю начала отопительного сезона.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине
Гонконг собирается раздать 500 000 билетов на самолет для привлечения туристов
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
Американское разведывательное управление разместило на своем сайте логотип с НЛО
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС