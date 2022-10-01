Азовское море официально стало внутренним морем России
В Госдуме сообщили об изменении статуса Азовского моря, которое теперь стало внутренним морем России.
1 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на депутата Государственной думы РФ от крымского района Михаила Шеремета, сообщило о том, что Азовское море официально стало внутренним море России.
Шеремент пояснил, что изменение статуса самого мелкого моря в мире связано с вхождением в состав Российской Федерации республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые омываются водами Азовского моря.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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