Гонконг собирается раздать 500 000 билетов на самолет для привлечения туристов
Гонконг раздаст 500 000 билетов на самолет, чтобы привлечь посетителей обратно, когда правительство снимет все оставшиеся ограничения на въезд.
Генеральный директор Джон Ли может объявить о плане возвращения к нормальной жизни в своем октябрьском политическом обращении, если ситуация с Covid-19 значительно не ухудшится.
Раздача билетов, которые правительство приобрело в 2020 году для привлечения путешественников, является одной из мер, направленных на развитие туризма.
По оценкам правительства, туристам потребуется от трех до шести месяцев, чтобы вернуться в город.
Отсчет ведется с даты, когда будут отменены действующие ограничения, в том числе трехдневная изоляция.
Ожидается, что Гонконг постарается отменить оставшиеся ограничения для прибывающих путешественников, которым запрещено ходить в бары или есть в ресторанах в течение трех дней.
Кроме того, путешественник должны ежедневно проходить тестирование в течение семи дней после недавней отмены обязательного карантина в отелях.
Жесткие правила города в связи с коронавирусом держали его в изоляции на протяжении большей части пандемии, подорвав его экономику и репутацию мирового финансового центра.
Опубликовано: Светлана Репина
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