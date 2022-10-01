Китай построил пассажирский самолет, который будет конкурировать с Airbus и Boeing

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что первый в стране среднемагистральный пассажирский самолет является воплощением ее стремления к самодостаточности.

По сообщению государственного информационного агентства Синьхуа, первый самолет C919, призванный конкурировать с популярными узкофюзеляжными моделями компаний Airbus и Boeing, будет поставлен к концу года.

Ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии церемонии сертификации безопасности самолета.

Цзиньпин сказал, что флагманская разработка ускорит строительство производственного центра, отметив, что Китай будет ставить безопасность на первое место.

Си Цзиньпин встретился с делегацией разработчиков самолета в Большом зале народных собраний.

Остается неясным, когда самолет может быть сертифицирован в США или Европе, что откроет путь к продажам на большинстве зарубежных рынков.

Но аналитики говорят, что пройдет около десяти лет, прежде чем Китай сможет противостоять таким гигантам, как Boeing и Airbus.

В видеоотчете, опубликованном государственным агентством Синьхуа, показан функциональный салон с шестью рядами сидений, разделенными на две группы по три места одним проходом, повторяющий компоновку Airbus A320 или Boeing 737.