Илон Маск представил амбициозного робота-гуманоида Tesla

Илон Маск представил в пятницу, 30 сентября, два прототипа человекоподобного робота Optimus, которых его компания Tesla надеется однажды произвести «миллионами, чтобы преобразовать цивилизацию и построить будущее изобилия, в котором исчезнет бедность».

«Bumble C», ранняя версия робота, была продемонстрирована на сцене в Калифорнии, где проходила ежегодная конференция «Tesla AI Day», посвященная прогрессу компании в области искусственного интеллекта.

Робот нарисовал салют рукой, а на видеопрезентации показали, как он приносит посылку и поливает растения.

Там же продемонстрировали более совершенный прототип - Optimus с меньшим количеством открытых кабелей, но все еще не способный ходить самостоятельно.

Илон Маск признал, что другие организации разработали более сложных роботов, но «у них нет мозга и интеллекта, чтобы двигаться самостоятельно (…) И они очень дорогие».

Босс Tesla стремится создать робота, который в конечном итоге будет стоить около 20 000 долларов и будет спроектирован так, чтобы его можно было производить «миллионами единиц».

Конференция призвана привлечь больше инженеров для достижения этой цели и, таким образом, фундаментально преобразовать цивилизацию, заявили на презентации.