Адронный коллайдер остановят раньше для экономии энергии

Кризис на энергетическом рынке привел к остановке Большого адронного коллайдера на две недели раньше срока.

«В свете текущего глобального кризиса энергоснабжения и стоимости энергии, а также в рамках своей социальной ответственности ЦЕРН будет осуществлять меры, которые позволят значительно сократить энергопотребление лаборатории в 2022 и 2023 годах», – сообщается в заявлении Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Техническая остановка коллайдера начнется 28 ноября — на две недели раньше запланированного срока. В 2023 году время эксплуатации ускорителя сократится на 20%.

Параллельно изучается возможность экономии энергии на территории ЦЕРН. Планируется отключение на ночь уличного освещения и более позднее начало отопительного сезона.