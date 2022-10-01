Адронный коллайдер остановят раньше для экономии энергии
Кризис на энергетическом рынке привел к остановке Большого адронного коллайдера на две недели раньше срока.
«В свете текущего глобального кризиса энергоснабжения и стоимости энергии, а также в рамках своей социальной ответственности ЦЕРН будет осуществлять меры, которые позволят значительно сократить энергопотребление лаборатории в 2022 и 2023 годах», – сообщается в заявлении Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Техническая остановка коллайдера начнется 28 ноября — на две недели раньше запланированного срока. В 2023 году время эксплуатации ускорителя сократится на 20%.
Параллельно изучается возможность экономии энергии на территории ЦЕРН. Планируется отключение на ночь уличного освещения и более позднее начало отопительного сезона.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
НАТО призвало Путина прекратить боевые действия в Украине
Джейк Салливан: процессом вступления Украины в НАТО следует заняться в другое время
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
На острове Сахалин произошло землетрясение магнитудой в 4,6 балла
Суздальцев: США взорвали российские газопроводы с полного согласия ЕС