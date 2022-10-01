В Любанском районе подделывали документы, чтобы скрыть массовый падеж скота

Афера продолжалась в течение года, за это время сельхозпредприятие скрыло исчезновение почти 1000 голов крупного рогатого скота.

Недостачу заметила межведомственная группа, в состав которой вошли прокуроры района, сотрудники ОБЭП и Солигорского межрайотдела УДФР КГК.

Ситуацию с павшим скотом всячески "прикрывали", используя фальшивые записи в отчетах о движении скота и птицы.

Все махинации проходили с ведома и по указанию главного ветврача предприятия с ноября прошлого года ио август нынешнего.

Прокуратура:

"В ходе надзорных мероприятий установила на одном из сельхозпредприятий в Любанском районе сокрытие падежа 966 голов крупного рогатого скота"

Все делалось для того, чтобы уйти от ответственности за случившееся и укрыть факт массовой гибели скота.

Участники аферы создавали видимость благоприятной экономической обстановки на предприятии весь год.

Теперь они будут отвечать по закону по статьям "Превышение власти или служебных полномочий" и "Служебный подлог".