В Кремле объяснили перенос осеннего призыва в России на 1 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал изменения в сроках после выхода указа о призыве на срочную военную службу.

«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников», – сообщил спикер Кремля.

Напомним, что согласно указа президента Путина на срочную службу в ВС России будут призваны 120 000 новобранцев. Осенне-зимний призыв начнется не традиционно 1 октября, а на месяц позже – 1 ноября 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский отменил действие своего указа за декабрь 2021 года о призыве срочников в октябре-декабре 2022 года в связи с тем, что в стране действует военное положение и призывники не могут быть демобилизованы.