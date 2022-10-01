В Кремле объяснили перенос осеннего призыва в России на 1 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал изменения в сроках после выхода указа о призыве на срочную военную службу.
«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников», – сообщил спикер Кремля.
Напомним, что согласно указа президента Путина на срочную службу в ВС России будут призваны 120 000 новобранцев. Осенне-зимний призыв начнется не традиционно 1 октября, а на месяц позже – 1 ноября 2022 года.
Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский отменил действие своего указа за декабрь 2021 года о призыве срочников в октябре-декабре 2022 года в связи с тем, что в стране действует военное положение и призывники не могут быть демобилизованы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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