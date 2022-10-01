Баварские ретейлеры уверены в резком снижении объемов рождественских распродаж
Из-за многочисленных кризисов розничная торговля Баварии обеспокоена результатами предстоящих рождественских распродаж, сообщил глава ассоциации Бернд Ольманн.
«Цены на энергоносители, инфляция, проблемы с поставками. Потребительские настроения в подвале», - считает глава торговой ассоциации Баварии: «Даже в торговле пищевыми продуктами можно видеть, что люди хотят сохранить свои деньги».
По словам Ольманна, розничная торговля сильно пострадала от коронавируса, и многие надеялись на премиальный конец года. В этот период в регионе совершается 14 миллиардов рождественских продаж, которые обычно составляют пятую часть годового объема, а по некоторым товарным группам, например, по игрушкам, значительно больше.
Ольманн опасается, что впервые за много лет бюджеты людей на подарки к Рождеству сократятся. Онлайн-ритейл также почувствует этот негативный момент.
Опубликовано: Тарас Медведев
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