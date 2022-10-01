Мексика судилась с США по поводу незаконных поставок оружия и проиграла

Федеральный окружной суд Бостона отклонил иск Мексики, требующей 10 млрд долларов за незаконные поставки оружия в страну со стороны Америки.

Решение судьи было принято в пользу крупнейших американских компаний, производящих и поставляющих оружие в Мексику. Власти страны намерены обжаловать этот вердикт.

За 10 лет в Мексику незаконно было ввезено до 3 млн единиц огнестрельного оружия для использования в преступных целях. И это лишь приблизительные цифры.

Мексиканские власти смогли доказать, что львиная доля (70%) опасного груза была доставлена из США.

В настоящее время в Мексике процветает преступность. За минувший год в стране зафиксировали свыше 33000 умышленных убийств.

В большинстве случаев преступники в этих целях используют именно огнестрельное оружие.