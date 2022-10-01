Турция не признала присоединение четырёх новых регионов к России
МИД Турции отказалось признавать присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
1 октября пресс-служба Министерства иностранных дел Турции заявила о том, что Анкара не может признать вхождение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобождённых в ходе СВО на Украине Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
Турецкое внешнеполитическое ведомство утверждает, что присоединение к России четырёх новых территорий представляет собой «грубое нарушение установленных принципов международного права», невзирая на итоги референдумов, которые проходили в республиках Донбасса и освобождённых территориях с 23 по 27 сентября.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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