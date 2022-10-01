Турция не признала присоединение четырёх новых регионов к России

МИД Турции отказалось признавать присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.

1 октября пресс-служба Министерства иностранных дел Турции заявила о том, что Анкара не может признать вхождение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобождённых в ходе СВО на Украине Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

Турецкое внешнеполитическое ведомство утверждает, что присоединение к России четырёх новых территорий представляет собой «грубое нарушение установленных принципов международного права», невзирая на итоги референдумов, которые проходили в республиках Донбасса и освобождённых территориях с 23 по 27 сентября.