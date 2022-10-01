Миллиард рублей: СМИ назвали стоимость замка Пугачевой и Галкина, который выставлен на продажу

Риелторы считают, что продать его будет нелегко из-за высокой стоимости, не очень удобной локации и необычного внешнего вида.

Примадонна выставила на продажу замок в подмосковной деревне Грязь. Опытные риелторы оценивают эту легендарную недвижимость в миллиард рублей. В особняке - шесть этажей, на его территории есть семейный театр со сценой, бассейн, гостевой дом, хозпостройки, подземная парковка.

Как сообщает Рамблер со ссылкой на СМИ, Алла Пугачева на самом деле приезжала в Россию, чтобы решить деловые вопросы с недвижимостью и забрать документы детей из школы.

Лиза и Гарри, напоминает издание, были третьеклассниками 1-й московской гимназии. Один год обучения двойняшек обходился более 3 миллионов рублей.

По мнению специалистов, будет нелегко продать экзотическое поместье. Стоимость его высокая, локация не очень престижна и здание своеобразно по внешнему виду.

Предполагается, что покупателем может стать денежный фанат певицы либо эксцентричный миллиардер.